404 وفيات و16451 إصابة جديدة بكورونا بالبرازيل

محمد الفلاح - الأحد 10 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 404 وفيات و16451 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 600829، ما جعل البرازيل الدولة الثانية في العالم من حيث عدد الوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 21 مليونا و567181.

ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن الإصابات في البرازيل بدأت أخيرا في الانحسار، إذ تكثف البلاد نشاط التطعيم باللقاحات بعد أن كان في البداية بطيئا. وتلقى أكثر من 70 بالمئة من البرازيليين جرعة أولى، مقارنة مع 65 بالمئة في الولايات المتحدة.