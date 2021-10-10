شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم منزل الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، منزل الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى. وقدمت قوات الاحتلال طلب استدعاء لمراجعة مخابراتها في معتقل المسكوبية بالقدس المحتلة. ونقلت وكالة شهاب للأنباء عن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن اقتحام منزلي استفزاز متعمد وتدخل في شؤون المسجد الأقصى.

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