شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أبو القنبلة النووية الباكستاني عبدالقدير خان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: توفي صباح اليوم مؤسس البرنامج النووي الباكستاني عبدالقدير خان، بحسب ما أعلنته سكاي نيوز. وكانت وسائل إعلام قد أعلنت الشهر الماضي إصابة البروفيسور عبد القدير الخان بفيروس كورونا المستجد، ونقله إلى العناية المركزة.

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