شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: 767إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت باكستان 767 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و257 ألفا و955 حالة، بحسب ما أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم السبت.

كما سجلت باكستان 19حالة وفاة على الأقل ، خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 28 ألفا و106 حتى الآن.

وقد أجرت باكستان نحو 40 ألفا و584 اختبارا خلال الـ24 ساعة الماضية.