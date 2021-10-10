شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المراكز الانتخابية في العراق صباح اليوم الأحد أبوابها لاستقبال 23 مليونا و 986 ألفا و741 من الناخبين العراقيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في بغداد وجميع المدن العراقية بمن فيها مدن إقليم كردستان في ظل إجراءات أمنية مشددة. وفتحت المراكز أبوابها في الساعة السابعة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) وستستمر حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي حيث تغلق صناديق الاقتراع إلكترونيا ومن ثم إغلاق المراكز الانتخابية بشكل كامل.