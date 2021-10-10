مدير عام بعثة مراقب للسومرية: ننتشر في 10 محافظات بواقع 500 مراقب

وقال مدير عام بعثة مراقب للسومرية، احمد جسام محمد، إن "هناك تواجد أمني بشكل جيد في جميع مراكز الاقتراع".وتابع، "ننتشر في 10 محافظات بواقع 500 مراقب".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في انتخابات يتنافس عليها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.



وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة منذ ما بعد منتصف ليل الأحد، وشملت إغلاق الحدود والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية والترفيهية، ومن المقرر استمرار هذه التدابير حتى صباح يوم غد.