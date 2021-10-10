العراق.. مفوضية الانتخابات علن فتح 8273 مركزا للاقتراع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الأحد، افتتاح 8273 مركزاً في عموم البلاد بنجاح.



ونشرت المفوضية في بيان، أعداد المراكز التي توزعت في المحافظات عالنحو التالي": الرصافة 1023، والكرخ 792، وأربيل 498، والأنبار 380، والبصرة 514، والسليمانية 503، والقادسية 289، وفي المثنى 170، والنحف 336.

أما بابل فقد شملت 413 مركزا، ودهوك 264، وديالي 483، وذي قار 440، وصلاح الدين 312، وكربلاء 244، وكركوك 315، وميسان 230، نينوى 753، وفي واسط 305.

وأوضحت المفوضية أنه "مع انطلاق الاقتراع يتنافس من المرشحين 3227 مرشحاً على عدد المقاعد 329 من بينها 9 للأقليات".

وبحسب البيان "يشارك في مراقبة العملية 1877 مراقبا دوليا منهم من السفارة اللبنانية، والاتحاد الأوروبي وسفارات الفلبين والهند وتركيا واليابان وأيضا كندا وألمانيا وليبيا والبرازيل وروسيا وباكستان".

أما المنظمات فتمثلت بـ"بعثة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المنظمة الأوكرانية العراقية منظمة التعاون الدولي، والوكالة الدولية للنظم الانتخابية، ومجلس التعاون الخليجي والمنظمة الأمريكية للتعليم والتطوير".

وأشارت إلى أن أعداد المراقبين المحليين بلغت 160148 مراقبا، و465733 وكيلا من الأحزاب السياسية، و 510 إعلاميا دوليا و 3170 إعلاميا محليا".