شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 348 وفاة و6153 إصابة جديدة بكورونا بالمكسيك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 348 وفاة و6153 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 281958، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3720545.

وكانت السلطات المكسيكية أعلنت أنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الذي تم تسجيله.