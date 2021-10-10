شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إنجازات حياة كريمة فى توصيل الصرف وشبكات المياه للقرى الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قدمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي انطلقت في 2019، نموذجا يحتذى به في تطوير القرى الأكثر احتياجا وخاصة القطاعات الأساسية من توصيل المياه وصرف صحى وشبكات الطرق وتأهيل المنازل وغيرها، ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة عن المشروعات التي تنفذها مبادرة حياة كريمة في مجال الصرف الصحى وتوصيل المياه:
- تشهد 654 قرية تنفيذ مشروعات جديدة تخص الصرف الصحى، ويتم استكمال مشروعات المد والتدعيم فى 213 قرية.
- 35 قرية تتوافر فيها بالفعل خدمات الصرف الصحي ، و31 قرية تم تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بها بها.
- 118 قرية مخدومة بمشروعات المياه، و104 قرى تم اتمام مشروعات مد وتدعيم الشبكات بها.
- 1097 قرية تشهد استكمال مشروعات المياه بالمد والتدعيم حالياً.