شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إنجازات حياة كريمة فى توصيل الصرف وشبكات المياه للقرى الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي انطلقت في 2019، نموذجا يحتذى به في تطوير القرى الأكثر احتياجا وخاصة القطاعات الأساسية من توصيل المياه وصرف صحى وشبكات الطرق وتأهيل المنازل وغيرها، ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة عن المشروعات التي تنفذها مبادرة حياة كريمة في مجال الصرف الصحى وتوصيل المياه: