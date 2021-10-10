مشيدا بالإصلاح الاقتصادي.. راشد العامري: جناح مصر في إكسبو دبي يعكس هويتها

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد راشد بالحب العامري، عضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن مصر قطعت شوطا كبيرا في الإصلاح الاقتصادي، من خلال حوافز الاستثمار الأخيرة والتشريعات واللوائح والقوانين الخاصة بإقامة المصانع والمشروعات المختلفة.

وثمّن راشد العامري، في تصريحات صحفية، جناح مصر في إكسبو دبي 2020، مشيرا إلى أن أهم ما يميز المعرض مشاركة جميع دول العالم 192 دولة في المعرض العالمي، منوها بأنه من خلال ورش العمل التي تقام على مدار فترة انعقاد المعرض يمكن عقد العديد من الاتفاقيات المبدئية بين المستثمرين والحكومات أو بين الحكومات وبعضها البعض، على هامش المعرض.

ولفت راشد بالحب العامري، إلى أن ما أعلنته مصر عن الجناح المشارك في أكسبو دبي وتصميمه الذي يعكس الهوية المصرية القديمة والحديثة، للظهور بالشكل اللائق بمكانة أكبر دولة عربية يعظم من استفادة المستثمرين بشكل عام من هذا الحدث العالمي الذي يعد فرصة للمباحثات وعرض وجهات النظر فيما يخص التعاون والتبادل التجاري بين مصر والدول الأخرى.

وتابع، بأن الفعاليات المصرية التي ستعقد على هامش المعرض التي تشمل الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة والشباب، سيكون لها رد فعل إيجابي.

ونوه راشد بالحب العامري، بأن الجناح المصري واحد من أهم الأجنحة المشاركة في اكسبو دبي، ويقع بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن ذلك يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.​