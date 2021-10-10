كورونا في 24 ساعة| موعد ذروة الموجة الرابعة وتوجيه عاجل من "الصحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 262654 حتى اليوم.

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