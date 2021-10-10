مالي: إطلاق سراح راهبة كولومبية مختطفة منذ 5 سنوات في البلاد

محمد الفلاح - الأحد 10 أكتوبر 2021

أعلنت الرئاسة في مالي، السبت، إطلاق سراح راهبة كولومبية كانت قد اختطفت قبل نحو 5 سنوات في مالي.



وقال مكتب الرئاسة في مالي، عبر "تويتر"، إنه "تم، السبت، إطلاق سراح جلوريا سيسيليا نارفايز، التي اختطفت بالقرب من بلدة كوتيالا جنوبي البلاد القريبة من حدود بوركينا فاسو في 7 فبراير/ شباط 2017".

وقالت مارتا لوسيا راميريز، نائبة الرئيس ووزيرة الخارجية الكولومبية، في بيان: "أنا في غاية السعادة لسماع نبأ تحرير مواطنتنا الحبيبة في مالي الأخت جلوريا سيسيليا نارفايز".

وقالت راميريز، إن "السلطات الكولومبية كانت تعمل على مدار عدة أشهر" لتحقيق هذا الهدف، حيث طرح الرئيس إيفان دوكي القضية شخصيًا مع زعماء مالي والسنغال وغانا.

وقالت وزيرة الخارجية أيضا إن "الفرصة أتيحت لها خلال زيارتها الأخيرة لباريس لتحليل آخر دليل على أن نارفايز لا تزال على قيد الحياة".

وأضافت أنها طلبت من الحكومة الفرنسية المساعدة في جهود إنقاذ الراهبة الفرنسيسكانية.

وكانت السلطات الكولومبية قالت في عام 2018 إن خلية تابعة للقاعدة تحتجز الراهبة وطالبت بفدية لإطلاق سراحها.

ويتعرض أعضاء الجماعات الدينية أو منظمات الإغاثة بانتظام لعمليات الاختطاف التي يقوم بها مسلحون أو متطرفون في مالي وأجزاء أخرى من غرب أفريقيا ، عادةً على أمل الحصول على فدية.