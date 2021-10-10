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اليك قائمة بعدد مراكز الاقتراع في عموم العراق

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اليوم الاحد، عدد مراكز الاقتراع في عموم العراق خلال التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021.
- أربيل 498
- الأنبار 380
-البصرة 514
- السليمانية أكثر من 500
- الديوانية 289
- المثنى 170
- النجف الأشرف 336
- بابل 413
- دهوك 264
- ديالى 483
- ذي قار 440
- صلاح الدين 312
- كربلاء المقدسة 244
- كركوك 315
- ميسان 230
- نينوى 753
- واسط أكثر من 300

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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