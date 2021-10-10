انت الان تتابع خبر اليك قائمة بعدد مراكز الاقتراع في عموم العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اليوم الاحد، عدد مراكز الاقتراع في عموم العراق خلال التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021.
- أربيل 498
- الأنبار 380
-البصرة 514
- السليمانية أكثر من 500
- الديوانية 289
- المثنى 170
- النجف الأشرف 336
- بابل 413
- دهوك 264
- ديالى 483
- ذي قار 440
- صلاح الدين 312
- كربلاء المقدسة 244
- كركوك 315
- ميسان 230
- نينوى 753
- واسط أكثر من 300
- الأنبار 380
-البصرة 514
- السليمانية أكثر من 500
- الديوانية 289
- المثنى 170
- النجف الأشرف 336
- بابل 413
- دهوك 264
- ديالى 483
- ذي قار 440
- صلاح الدين 312
- كربلاء المقدسة 244
- كركوك 315
- ميسان 230
- نينوى 753
- واسط أكثر من 300
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.