اليك قائمة بعدد مراكز الاقتراع في عموم العراق

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اليوم الاحد، عدد مراكز الاقتراع في عموم العراق خلال التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012