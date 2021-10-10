انت الان تتابع خبر وصول نوري المالكي وعادل عبد المهدي إلى إحد مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، والاسبق نوري المالكي الى احد المراكز الانتخابية في العاصمة بغداد.
وقال مراسل الخليج 365، إن "رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ورئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي ادليا باصواتهم باحد المراكز الانتخابية في العاصمة بغداد.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.