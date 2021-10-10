وصول نوري المالكي وعادل عبد المهدي إلى إحد مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

وقال مراسل الخليج 365، إن "رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ورئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي ادليا باصواتهم باحد المراكز الانتخابية في العاصمة بغداد.

بغداد - ياسين صفوان - وصل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، والاسبق نوري المالكي الى احد المراكز الانتخابية في العاصمة بغداد.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012