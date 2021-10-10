انت الان تتابع خبر وصول رئيس الوزراء الى مركز اقتراع 'الوطن' للادلاء بصوته والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الاحد، الى مركز اقتراع مدرسة الوطن في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد للادلاء بصوته.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.
ومن المفترض أن تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء، وبشكل إلكتروني.
ودخلت القوات الامنية، منذ السبت الماضي، حالة الإنذار استعداداً لهذه الانتخابات، وسط استعدادات حكومية كبيرة، ودعم دولي واسع للعملية الانتخابية الأولى التي تجري بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد قبل عامين، وقدمت مطالب عدة من بينها إجراء انتخابات مبكرة.
ومن المفترض أن تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء، وبشكل إلكتروني.
ودخلت القوات الامنية، منذ السبت الماضي، حالة الإنذار استعداداً لهذه الانتخابات، وسط استعدادات حكومية كبيرة، ودعم دولي واسع للعملية الانتخابية الأولى التي تجري بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد قبل عامين، وقدمت مطالب عدة من بينها إجراء انتخابات مبكرة.