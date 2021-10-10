إيطاليا تشهد أعمال شغب خطيرة خلال احتجاجات ضد تدابير كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدت الاحتجاجات ضد سياسة الحكومة الإيطالية ذات الصلة بفيروس كورونا إلى أعمال شغب خطيرة في روما.



وسار آلاف المتظاهرين في شوارع العاصمة أمس السبت واشتبكوا مرارا مع الشرطة.

واندلعت اشتباكات عنيفة واستخدمت الشرطة الهراوات ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه. وحاول المتظاهرون اختراق الحواجز وألقوا المقاعد والمفرقعات النارية، كما ظهر في مقاطع الفيديو.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أنه تم اعتقال أربعة أشخاص في البداية وسط أعمال العنف.

وفي وقت مبكر من المساء، اقتحم المتظاهرون مقر أكبر نقابة عمالية في إيطالية (سي جي آي إل). وأظهرتهم لقطات للهواة وهم يهاجمون الحراس والشرطة.

وأدان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي العنف وأكد أن النقابات العمالية هي الضامن للديمقراطية وحقوق العمال، وأن أي محاولة للترهيب يجب أن يعاقب عليها بشدة.