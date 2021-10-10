العثور على 126 مهاجراً داخل حاوية شحن في غواتيمالا.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت شرطة غواتيمالا أمس السبت أنها أنقذت 126 مهاجرا معظمهم من هايتي تركوا لمصيرهم داخل حاوية شحن في حين كانوا يأملون بالوصول الى المكسيك والولايات المتحدة.



وقال المتحدث باسم الشرطة خورخي أغيلار للصحافيين إنه عُثر على المهاجرين فجر السبت بعد ورود بلاغ عن حاوية متروكة على طريق بين بلدتي نويفا كونسيبسيون وكوكاليس في جنوب غواتيمالا.

وأضاف "سمعنا أصوات صراخ وطرق تأتي من داخل الحاوية. فتحنا الباب ووجدنا بداخلها 126 شخصا لا يحملون وثائق: 106 من هايتي و11 من نيبال و9 من غانا".

وجرى نقل مجموعة المهاجرين الى ملجأ تديره مؤسسة الهجرة الغواتيمالية.

وتعاني أمريكا الوسطى من أزمة هجرة كبيرة مع تدفق آلاف المهاجرين من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور ونيكاراغوا كل عام الى الولايات المتحدة بحثا عن حياة أفضل.

كما يقوم آلاف المهاجرين ومعظمهم من هايتي برحلات خطيرة للوصول الى الولايات المتحدة عبر أميركا الوسطى والمكسيك.

ومنذ بداية عام 2021، لقي أكثر من 50 مهاجرا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور ممر يسمى "داريان غاب" داخل غابة في بنما، على الحدود مع كولومبيا، وفقا لمكتب المدعي العام في بنما.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة إن أكثر من 7,500 مهاجر من هايتي تم ترحيلهم في أقل من ثلاثة أسابيع من قبل الولايات المتحدة التي استأجرت لهذا الغرض 70 رحلة جوية.