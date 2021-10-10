شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى لتوصيل الغاز للمنازل فى 11 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الوزير مفوض إبراهيم العافية رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن الاتحاد الأوروبي قام بتمويل مشروعات في مصر بقيمة 500 مليون يورو خلال الفترة 2021/2017 فى العديد من القطاعات فى إطار الشراكة التى تربط بين الجانبين ويدرس الاتحاد الأوروبى التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة في مبادرة حياة كريمة، ونرصد فيما يلى عدد من المعلومات الهامة عن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى في مجال الطاقة: