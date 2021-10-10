شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى لتوصيل الغاز للمنازل فى 11 محافظة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الوزير مفوض إبراهيم العافية رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن الاتحاد الأوروبي قام بتمويل مشروعات في مصر بقيمة 500 مليون يورو خلال الفترة 2021/2017 فى العديد من القطاعات فى إطار الشراكة التى تربط بين الجانبين ويدرس الاتحاد الأوروبى التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة في مبادرة حياة كريمة، ونرصد فيما يلى عدد من المعلومات الهامة عن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى في مجال الطاقة:
- يتعاون الاتحاد الأوروبى مع مصر فى مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل في 11 محافظة.
- المشروع يقوم بتشبيك حوالي 2.4 مليون منزل يقدر بحوالي مليار وسبعمائة مليون يورو.
- البنك الدولي والوكالة الفرنسية يوفران قروضا بينما يسهم الاتحاد الأوروبي بمنحة لا ترد بقيمة 68 مليون يورو.
- المشروع ذو أهمية كبيرة لفوائده المتعددة التي تشمل تقليل التلوث البيئي إذ أنه يوفر استخدام الطاقة النظيفة.
- المشروع يدعم سياسات الدولة من ناحية تقليل دعم الطاقة.
- يسهم المشروع فى تفعيل استخدام الغاز الذى بات متوفر بشكل كبير فى مصر.