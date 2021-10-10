شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم السبت بأن البر الرئيسي سجل 24 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، ارتفاعا من 17 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن الإصابات الجديدة ليست بينها أي حالة انتقلت محليا، وذلك دون تغير عن اليوم السابق.

ورصدت الصين 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 22 حالة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم يتم تسجيل وفيات جديدة.

وحتى التاسع من أكتوبر تشرين الأول، سجل البر الرئيسي الصيني 96398 حالة إصابة مؤكدة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.