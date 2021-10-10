عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اشتباكات عنيفة وشغب.. الإيطاليون ينتفضون ضد قيود كورونا

الأحد 10 أكتوبر 2021

الخليج 365

أدت احتجاجات ضد سياسة الحكومة الإيطالية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد إلى "أعمال شغب خطيرة" في روما.



وسار آلاف المتظاهرين في شوارع العاصمة، السبت، واشتبكوا مرارا مع الشرطة، التي استخدمت الهراوات ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه ضدهم.

وحاول المتظاهرون اختراق الحواجز وألقوا المقاعد والمفرقعات النارية، كما ظهر في مقاطع الفيديو.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، أنه "تم اعتقال 4 أشخاص في البداية وسط أعمال العنف".

وفي وقت مبكر ، اقتحم المتظاهرون مقر أكبر نقابة عمالية في إيطالية (سي جي آي إل). وأظهرتهم لقطات للهواة وهم يهاجمون الحراس والشرطة.

وأدان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي العنف وأكد أن النقابات العمالية هي الضامن للديمقراطية وحقوق العمال، وأن أي محاولة للترهيب يجب أن يعاقب عليها بشدة.