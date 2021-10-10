شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فلسفة قانون تغليظ العقوبة التنمر على ذوى الإعاقة قبل إقراره نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، الموافقة النهائية علي مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من 60 برلمانيا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز أهداف وفلسفة مشروع القانون :