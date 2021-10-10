بعد إعلان دعمه في نهائي مستر أولمبيا..أسرة "بيج رامي" توجه رسالة لمحمد هنيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

وجهت أسرة لاعب كمال الأجسام الدولي ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيج رامي"، اليوم الأحد، رسالة للفنان محمد هنيدي، وذلك بعد إعلانه دعمه أثناء خوضه نهائي بطولة مستر أولمبيا لكمال الأجسام.

وقال محمد أبوشادي، ابن عم "بيج رامي"، لـ"الخليج 365"، إن الأسرة توجه رسالتها للفنان محمد هنيدي، تحييه، وتوجه له الثناء، والتقدير على إعلانه دعمه رامي في نهائي البطولة.

وأضاف ابن عم "بيج رامي"، أن دعم البطل المصري خلال خوضه نهائيات بطولة مستر أولمبيا واجب على كل مصري، لأن "بيج رامي" يلعب باسم مصر، وليس باسمه فقط، ونوجه كل التحية، والتقدير لكل من يدعم رامي خلال الساعات الأخيرة من عمر البطولة، فهو بالفعل يحتاج دعوات المصريين.

ويشارك "بيج رامي" في بطولة "مستر أولمبيا 2021" التي تقام فاعلياتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمخصصة لأبطال رياضة كمال الأجسام، فيما تبدأ فاعلياتها فجر السبت، للعام الثاني على التوالي مدافعًا عن لقبه الذي حققه العام الماضي.

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