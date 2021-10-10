"الخليج 365" في منزل "بيج رامي".. تفاصيل الاتصال الأخير قبل بدء نهائي بطولة مستر أولمبيا (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تجمع أفراد أسرة لاعب كمال الأجسام الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لمشاهدة نهائى بطولة مستر أولمبيا، والتي يشارك فيها رامي، وتقام فعالياتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد محمد أبو شادي، ابن عم "بيج رامي"، لـ"الخليج 365"، أن هناك حالة ترقب من جميع أفراد الأسرة لنهائي بطولة مستر أولمبيا، ومتابعة رامي خلال مشاركته في النهائي للحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي.

وكشف عن اتصال "بيج رامي"، بوالدته قبل بدء نهائي البطولة بحوالي ساعة، وطلب منها أن تدعو له خلال التصفيات الأخيرة في البطولة، والسعي نحو الحفاظ على اللقب والذي حصل عليه العام الماضي.