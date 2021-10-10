محاكمة 3 متهمين باغتصاب "فتاة الساحل" الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة العاشرة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، محاكمة 3 متهمين باغتصاب فتاة الساحل.

وذكرت النيابة في تحقيقاتها أن المتهمون الثلاثة في عام 2015 اغتصبوا أنثى في قرية سياحية بالساحل الشمالي، مضيفة أنه ثبت من مشاهدة تسجيل مرئي (فيديو) لجانب من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها.

وقالت المجني عليها إنها توجهت بدعوة من صديقها المتهم الأول "شريف الكومي" في عام 2015 لقضاء عدة أيام معه بقرية شهيرة بالساحل الشمالي، حيث التقته برفقة كل من شقيقه عمرو، والمتهم الثاني يوسف قرة وآخرين لا تعلمهم، وظلت بالوحدة يومين قدم إليها في ليلة اليوم الثاني أحد المذكورين مشروبًا كحوليًا رفضت شربه لرؤيته وقد دس مادة غريبة به، ثم شربت لاحقًا مشروبات كحولية أعدت بعضها، وانتابها على إثر شرابها شعور بالنعاس فآوت إلى غرفتها منفردة، ثم واكب ذلك شعورها بمواقعتها جنسيًّا دون رضاها أو قدرتها على المقاومة والاستغاثة.

وأضافت الضحية بأن صديقتها أكدت لها تعرضها للاعتداء من قبل المتهمين لاعتيادهم مواقعة الفتيات کرهًا عنهن بعد تخديرهن وتصويرهن في أوضاع جنسية.

واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة المجني عليها و6 آخرين، بالإضافة لتقرير فحص التسجيل الصادر من "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بوزارة الداخلية والذي أثبت تطابقَ القياسات البيومترية للمجنى عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.

وأوضحت أن التسجيل كان قد أُرفِق بالبلاغ المقدم "للنيابة العامة" في واقعة التعدي على فتاة "بفندق فيرمونت نايل سيتي"، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.