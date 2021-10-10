محمد الفلاح - استعدادا للانتخابات.. العراق يغلق منافذه البرية والجوية

الأحد 10 أكتوبر 2021

أعلنت السلطات العراقية بدء تطبيق حالة الإغلاق في المنافذ البرية والمطارات إيذاناً ببدء الانتخابات التشريعية المقرر انطلاقها بعد ساعات.



وذكرت اللجنة الأمنية العراقية، في بيان، أن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق، تود أن تبين أنه من أجل تأمين العملية الانتخابية في البلاد، فقد بدأت عملية إغلاق المطارات والمنافذ البرية في الساعة التاسعة من مساء السبت.

وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، بحسب البيان، سيتم إغلاق الطرق الرئيسية بين المحافظات، كما تمنع حركة المركبات التي تحمل أكثر من ٢ طن والدراجات النارية وحركة القطارات.

وأكدت اللجنة الأمنية، أنه "لا يوجد حظر للتجوال داخل المدن بشكل نهائي"، لافتة إلى أنه "يسمح لحاملي البطاقة الانتخابية المرور من محافظة إلى أخرى في حال كان ساكنا في محافظة ومركز اقتراعه في محافظة أخرى".

ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع العام في العراق، صباح الأحد، أمام 25 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم ضمن الانتخابات التشريعية المبكرة.

والجمعة، انطلق التصويت الخاص لنحو 1.2 مليون ناخب من أفراد الأمن، ونزلاء السجون والنازحين بالمخيمات في عموم العراق.

وبعد 7 سنوات على اجتياح "داعش" لمدن العراق، و18 عاماً على سقوط نظام صدام حسين، من المقرر أن يصوت الناخبون العراقيون في الانتخابات التشريعية "الاقتراع العام"، الأحد.

وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق استجابة للمطالب الاحتجاجية التي رفعها متظاهرو أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، بعد أن أرغمت أحداث دامية ارتبطت بالاحتجاجات رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي على تقديم استقالته وإنهاء عمل حكومته في عامها الأول.