محمد الفلاح - انتخابات التشيك.. المعارضة تهزم تحالف بابيش

الأحد 10 أكتوبر 2021

حقق تحالف (معا) المعارض فوزا مفاجئا على حزب (نعم) الذي يتزعمه رئيس الوزراء في الانتخابات البرلمانية، وتعهد بتشكيل حكومة جديدة.



وأظهرت حسابات أجراها التلفزيون التشيكي أن تحالف "معا" إلى جانب تحالف حزب القراصنة المعارض مع رؤساء بلديات في طريقهما للفوز بعدد 108 مقاعد في المجلس الأدنى المؤلف من 200 مقعد.

وهذا يعطي التحالفين فرصة لأن يحلا محل حزب بابيش وحزبين متحالفين معه، انسحب كلاهما من البرلمان في الانتخابات التي استمرت يومين وانتهت اليوم.

وواجه بابيش، البالغ من العمر 67 عاما، انتقادات تتهمه بالإخفاق في التصدي لجائحة كورونا، وإثقال كاهل البلاد بالديون، وتغليب مصالحه الشخصية على المصالح العامة، وهو ما ينفيه بابيش.

وأظهرت النتائج من 99.7% من الدوائر الانتخابية فوز تحالف "معا" بنسبة 27.78%، متقدما على حزب (نعم) الذي حصل على 27.13%، في حين حصل تكتل حزب القراصنة مع رؤساء بلديات على 15.6%.

وقال إيفان بارتوس، زعيم حزب القراصنة، إن "المعارضة الديمقراطية ستكون لها أغلبية، وهذا يعني نهاية هيمنة أندريه بابيش".

كان بابيش تعهد خلال حملته بمواصلة زيادة مرتبات العاملين في القطاع العام والمعاشات على أمل تعزيز الدعم الشعبي، كما كثف من لهجته المناهضة للمهاجرين وتعهّد بتجنب التنازل عن سلطات لصالح الاتحاد الأوروبي.

ويرفض ائتلافا المعارضة الرئيسيان العمل مع بابيش، بسبب ما وصفوه بتضارب المصالح غير المقبول فيما يتعلق بإمبراطورية الأعمال التي أنشأها قبل دخوله الساحة السياسية.

وأقر بابيش بفوز تحالف "معا"، لكنه لم يشر إلى الانتقال إلى صفوف المعارضة.