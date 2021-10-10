شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تشن هجوما جديدا على إقليم تيجراي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد تقرير إخباري أمس السبت، أن إثيوبيا بدأت هجوما جديدا ضد المتمردين في إقليم تيجراي بشمال البلاد، في أحدث محاولة من جانب أديس أبابا ليكون لها اليد العليا في صراع امتد لنحو عام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الهجوم الذي تشنه حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، يأتي بعد أيام من بداية ولاية ثانية له في المنصب، لمدة خمس سنوات، في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان. كما يأتي الهجوم في ظل تهديدات بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على أفراد وكيانات إثيوبية مسؤولة عن العنف.

وتعرض إقليم تيجراي لغارات جوية وقصف مدفعي على مدار اليومين السابقين، بحسب ما أوردته بلومبرج نقلا عن العضو البارز في «جبهة تحرير شعب تيجراي»، جيتاتشو رضا. ولم يتضح بعد حجم أي إصابات أو أضرار. واستعادت «جبهة تحرير شعب تيجراي» سيطرتها على ميكيلي، عاصمة الإقليم، من يد القوات الإثيوبية والمقاتلين المتحالفين معها من إريتريا. وقال جيتاتشو رضا في رسالة نصية: «ما يتم في الغالب في هذه المرحلة هو قصف جوي، وبطائرات مُسيرة، وقصف مدفعي»، مشيرا إلى رصد آلاف من المقاتلين الموالين للحكومة قريبا من بلدات هارا وويرجسا وويجل تينا، قرب حدود إقليم تيجراي في منطقة أمهرة، شمالي البلاد. وتابع: «سنحافظ على مواقعنا الدفاعية. نحن على ثقة في أننا سنتمكن من إحباط الهجوم على جميع الجبهات». وأوضحت بلومبرج أنه لم يمكن التحقق من هذه التعليقات على نحو مستقل.