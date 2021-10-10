شكرا لقرائتكم خبر عن العراقيون ينتخبون اليوم.. والكاظمي: نريد شخصيات تحمل مسؤولية الإصلاح الشامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوجه العراقيون صباحا، إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الخامسة في مرحلة ما بعد الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003.

وقال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في خطاب متلفز: «إننا أمام فرصة تاريخية كبيرة يجب ألّا تضيع، لانتخاب مجلس النواب من شخصيات ذات كفاءة وطنية لا تشوبها شوائب الفساد، وتتحمل مسؤولية الإصلاح الشامل خلال المرحلة المقبلة».

وبحسب إحصائية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن العدد الكلي للناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة يبلغ 24 مليونا و907 آلاف و679 ناخبا في جميع المدن العراقية، بما فيها مدن إقليم كردستان.

وأوضحت الإحصائية أن عدد المتنافسين في الانتخابات المقبلة يبلغ 3249 مرشحا، موزعين بواقع 2298 من الرجال و951 من النساء يتنافسون على مقاعد البرلمان العراقي الجديد البالغة 329 مقعدا.

لحظة وطنية

واعتبر الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، أن انتخابات اليوم من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ العراق الحديث، فيما أشار إلى أنها انتخابات مفصلية مصيرية وتأسيسية، وتأتي في ظرف دقيق ولحظة وطنية فارقة.

وقال صالح في كلمة للشعب العراقي حول الانتخابات النيابية، بثتها قناة السومرية الفضائية، إن «اقتراع الغد فرصة لبناء دولة قادرة ومقتدرة، لتصحح المسارات الخاطئة وتضرِب الفساد، وتعمل على مراجعة الدستور عبر عقد سياسي واجتماعي جديد».

وأضاف: «لا نتردد في الإقرار بوجود خلل بنيوي رافق منظومة الحكم بعد عام 2003، ونقدر المنجز المتحقق بالتحول ببلدنا من الاستبداد إلى نظام دستوري».

وتابع: «يوم غد أعين العالم بأجمعه ستتوجه إلى العراقيين، والانتخابات يجب أن تكون لحظة وطنية لاستعادة البادرة العراقية»، مردفا: «لتكن الانتخابات سور الوطن وسياجه المنيع.. والتاريخ يعلمنا أن صوت الشعب أقوى، وإرادته هي الأمضى».

83 دائرة انتخابية

وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 83 دائرة انتخابية في عموم البلاد، تضم 8273 مركز اقتراع موزعة على 55 ألفا و41 محطة انتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

ويتوزع المتنافسون على مقاعد البرلمان العراقي المقبل على 789 مرشحا مستقلا و1501 مرشح في قوائم الأحزاب و959 مرشحا في التحالفات المتنافسة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات أن المراكز الانتخابية ستفتح أبوابها في الساعة السابعة من صباح غد لاستقبال الناخبين، وتستمر العملية الانتخابية لغاية السادسة مساء، حيث تُغلق مراكز الاقتراع إلكترونيا، ولا مجال لإجراء أي تمديد لوقتها.

وأوكلت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات لأكثر من 250 ألفا من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية مهمة تأمين المراكز الانتخابية على شكل أطواق أمنية معززة بإجراءات أمنية إضافية، من خلال إحاطة المراكز الانتخابية بالأسلاك الشائكة وتحديد حركة الناخبين في ممرات آمنة باتجاه المراكز الانتخابية.

وجرى تكليف قيادة القوة الجوية وطيران الجيش بالتحليق في سماء بغداد والمحافظات في مهام استطلاعية لدعم الخطة الأمنية، فضلا عن إجراء التفتيش الشخصي للناخب، وإلزامه بارتداء الكمامة؛ للوقاية من فيروس كورونا.

إغلاق المطارات

وأعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي اليوم وغدا دون فرض أي إجراءات لحظر التجوال، باستثناء منع التنقل بين المحافظات العراقية، وإغلاق المطارات الكبرى في البلاد ابتداء من ليل السبت وحتى فجر غد الإثنين.

كما أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات توقف حملات الدعاية للمتنافسين في الانتخابات البرلمانية، ومنع إقامة أي مهرجانات أو تجمعات انتخابية وإعلامية بداية من السبت.

وسجلت عملية التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية لقوات الجيش والشرطة والقوات الأمنية والنازحين والسجناء المودعين في الدوائر الإصلاحية التي جرت الجمعة نسبةَ مشاركة متقدمة بلغت 69% دون حصول أي معوقات أو مشاكل، حسب بيانات للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وبحسب مصادر في اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية، فإن الانتخابات العراقية ستشهد مشاركة أكثر من ألف مراقب دولي من 85 دولة، ومن الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والجامعة العربية والممثليات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق ومنظمات دولية مهتمة بالشأن الانتخابي؛ لمراقبة سير العملية الانتخابية، فضلا عن وصول 491 إعلاميا عربيا وأجنبيا لتغطية وقائع الانتخابات العراقية.