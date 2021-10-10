عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس التونسي: سيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال ساعات

الأحد 10 أكتوبر 2021

الخليج 365

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه سيتم تشكيل الحكومة التونسية والإعلان عنها خلال الساعات القادمة، كما سيتم الإعلان عن مواعيد الحوار مع الشعب والشباب اساسا، قريبا.



وأضاف قيس سعيد، أثناء لقائه بوزير الداخلية، رضا للغرسلاوي، سيتم الإعلان عن المواعيد القادمة في إطار الحوار مع الشعب التونسي ومع ممثلي الشباب في الجهات على وجه الخصوص.

وجدّد سعيد تأكيده على احترام الحقوق والحريات وعلى تطبيق القانون، مؤكداً أن مرحلة خدمة اللوبيات والمصالح الشخصية انتهت، وبدأت مرحلة جديدة في تونس لتلبية إرادة ومطالب الشعب.

يأتي ذلك عقب استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر السبت بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، المكلفة بتشكيل الحكومة.

وبحسب ما أورده المكتب الرئاسي على صفحته في "فيسبوك"، اطلع رئيس الدولة، بالمناسبة، على سير عملية تشكيل الحكومة.

يذكر أن الأمين العام لحركة الشعب التونسية، زهير المغزاوي، أكد مؤخرا أنّ الرئيس التونسي قيس سعيد، أبلغه بأنّه سيدعو إلى حوار بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وأنه لن يوجه الدعوة إلى حركة النهضة باعتبارها جزءا من المشكلة، ولأنها المسؤولة عن الخراب في البلاد، بحسب تعبيره.

وقال المغزاوي في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن سعيد سيشرع في مسار تشاركي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، يشمل الاتحاد العام التونسي للشغل، والمنظمات والقوى الحية والأحزاب باستثناء حركة النهضة، التي اعتبر أنها مسؤولة عن الأزمة في البلاد.

واعتبر المغزاوي، أنّ منظومة النهضة أكثر فسادا من منظومة حزب التجمع (حزب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي) وقياداتها، الذين اعترفوا بمسؤوليتهم عن تعفّن الأوضاع، ومن حكموا معها لم يكونوا مؤثرين، باستثناء حزب نداء تونس، الذي حكم بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2014.

وأكد المغزاوي، أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحد ذاته، أصبح غير قادر على حكم حزبه، وفق تعبيره.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية، مؤخرا، أن حوارا وطنيا سيجري قريبا في بلاده، في خطوة رأى مراقبون أنها تمثل استجابة لمطالب عدد من الفاعلين السياسيين.