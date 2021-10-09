شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تلقي القبض على إسرائيلي بتهمة تصل عقوبتها للسجن 20 عامًا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تمكنت شرطة دبي في الإمارات، من إلقاء القبض على إسرائيلي في أحد الفنادق، متلبسًا بحوزته 60 كيلوجرام من مخدر الكوكايين.
وأفادت قناة العبرية الـ12، مساء اليوم السبت، بأن شرطة دبي ألقت القبض على إسرائيلي في أحد فنادق الإمارة، وبحوزته 60 كجم من الكوكايين.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه تم إلقاء القبض على المتهم من قبل شرطة إمارة دبي داخل أحد الفنادق وبداخل الغرفة عشرات الكيلوجرامات من الكوكايين، قبل تهريبها إلى تايلاند.
وأشارت إلى أنه ليس من المتوقع أن تقوم شرطة دبي بتسليم المتهم، لافتة إلى أنه أحد أكبر التجار الذين عملوا في البلاد في السنوات الأخيرة.
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