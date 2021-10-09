شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدمير 800 منزل.. «أنهار من الحمم» تجرف مزيداً من مباني «لا بالما» الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: لا تزال الخسائر متوالية في البنى التحتية، بسبب البركان الذي ضرب جزيرة لا بالما الإسبانية – إحدى جزر الكناري بالمحيط الأطلسي- الشهر الماضي.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد واصلت أنهار من الحمم البركانية جرف المزيد من المباني بالقرب من البركان الثائر على الجزيرة يوم السبت.

وفي التفاصيل التي تناقلته وسائل الإعلام، فقد اشتدت مأساة السكان مع مشهد الحمم الحمراء الملتهبة مع وميض البرق، وذلك اثناء جرف أنهار من الحمم للمنازل.

وتقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن الحمم أتت على أربعة مبان على الأقل في إحدى القرى.

وكانت ثورة البركان قد بدأت في يوم 19 سبتمبر الماضي، حيث دمر البركان أكثر من 800 مبنى واضطر نحو 6000 نسمة لترك منازلهم بالجزيرة التي يقطنها حوالي 83 ألف نسمة.

كما جرفت الحمم أكثر من 370 فدانا من الأراضي الزراعية معظمها مزارع موز، وهو أحد المحاصيل الرئيسية بالجزيرة.

وأسفر ثوران البركان عن إغلاق مطار لا بالما منذ يوم الخميس، لكن المطارات الأخرى بالأرخبيل لا تزال مفتوحة، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام.

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