شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تخفف قيود كورونا للمطعمين والمتعافين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام يونانية أنه سيتم تخفيف العديد من قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) بالنسبة للأشخاص المتعافين من الفيروس أو المطعمين اعتبارا من اليوم السبت.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإنه سيتم السماح للمطاعم والمقاهى، وكذلك الأماكن المغلقة الأخرى مثل الصالات الرياضية ودور السينما، باستقبال أكبر عدد ممكن من الأشخاص في المستقبل.

وأوضحت التقارير الإعلامية أن الشرط المسبق لدخول تلك الأماكن هو أن يكون الزائر حصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو لديه ما يثبت تعافيه من الإصابة بعدوى فيروس كورونا خلال الأشهر الست الماضية.

وأشارت التقارير إلى أنه لن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بعد الآن في هذه الأماكن.

ونوهت التقارير إلى أن التخفيف من قيود مكافحة الفيروس سيستمر بشكل مبدئي لمدة 15 يوما قبل أن يتم تقييم تلك الخطوة.

وأعلنت الشرطة اليونانية بالفعل أنها ستفرض رقابة صارمة بشأن التزام الأشخاص بالشرط المسبق قبل دخولهم تلك الأماكن. ومع ذلك، فقد أعرب بعض العلماء عن مخاوفهم من تخفيف قيود مكافحة الوباء.