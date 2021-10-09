شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إغلاق المطارات والمنافذ لتأمين الانتخابات البرلمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم السبت بدء سريان إغلاق المطارات العراقية والمنافذ البرية بين المحافظات في إطار الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة التي ستنطلق صباح يوم غد الأحد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق بدأت عملية إغلاق المطارات والمنافذ البرية في الساعة التاسعة من مساء اليوم، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق السيطرات الرئيسية بين المحافظات في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.