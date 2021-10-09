وزارة البترول المصرية: مد خط غاز بالصحراء الغربية

09 أكتوبر , 2021 حقل غاز طبيعي قبالة مصر (أسوشييتد برس) القاهرة: ذكرت وزارة البترول المصرية في صفحتها على موقع فيسبوك اليوم السبت أن مصر بدأت في تشييد خط للغاز في الصحراء الغربية بإنتاج متوقع يبلغ 15 مليون قدم مكعبة يوميا.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير بمنطقتي خليج السويس ورأس غارب.

وخلال الجولة، قال رئيس الشركة العامة للبترول نبيل عبد الصادق إن "إنتاج الشركة الحالي يبلغ حوالي 74 ألف برميل زيت مكافئ

يوميا". وأضافت الوزارة أن عبد الصادق استعرض أيضا "مشروعات الشركة الجارى تنفيذها لزيادة ودعم إنتاجها من الزيت الخام والغاز

الطبيعي، أهمها مشروع تحويل محطة الحمد لمحطة معالجة متكاملة ومتوافقة بيئيا لمعالجة 50 ألف برميل يوميا...وكذلك مشروع إنشاء

تسهيلات الإنتاج المبكر ومد خطوط بحرية لحقول جنوب شرق الحمد وHH2و GG2 بمنطقة خليج السويس". الفريق أسامة ربيع: بدأنا بتطوير الترسانات ونعمل على التحول الرقمي وميكنة الخدمات

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