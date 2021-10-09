فرص العمل المستحدثة في الولايات المتحدة مخيبة للآمال لكن بايدن متفائل بتعافي الاقتصاد

كانت فرص العمل المستحدثة في الولايات المتحدة أقلّ بكثير من التوقّعات في أيلول/سبتمبر وانخفضت إلى النّصف تقريباً مقارنة بشهر آب/أغسطس، في ما يشكل ضربة جديدة لجو بايدن الذي شدّد رغم ذلك على أنّ التّعافي الاقتصادي "يمضي قدماً".

وأعلنت وزارة العمل الجمعة أنه تم استحداث 194 ألف وظيفة الشهر الماضي، فيما كان المحللون يتوقعون 450 ألفا.

وهذا الرقم أيضا أقل بكثير من 366 ألف وظيفة التي أحدثت في آب/أغسطس، وفقا للبيانات المعدلة التي صدرت الجمعة.

لكن هذه البيانات تعكس الوضع في بداية الشهر، أي في وقت الذروة المرتبطة بالمتحورة دلتا، وقد جمعت البيانات خلال أسبوع 12 أيلول/سبتمبر.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن إعانات البطالة الاستثنائية التي تم دفعها منذ بداية الوباء انتهت للتو. وقد أعيد فتح المدارس في الكثير من الولايات.

وقالت وزارة العمل في بيانها إن قطاعات الترفيه والضيافة والخدمات المهنية والتجارية وتجارة التجزئة وكذلك النقل والخدمات اللوجستية، هي القطاعات التي أحدثت معظم الوظائف.

أما بالنسبة إلى معدل البطالة، فانخفض بنسبة 0,4 نقطة إلى 4,8 في المئة، مع الأخذ في الاعتبار فرص العمل المستحدثة في آب/أغسطس والتي كانت أعلى من المتوقع.

ومع ذلك، ما زالت هناك خمسة ملايين وظيفة أقل مقارنة بالوضع ما قبل الوباء عندما كان سوق العمل في أفضل حالاته.

لكن الرئيس الأميركي اعتبر أن التعافي الاقتصادي "يمضي قدما".

واغتنم جو بايدن الفرصة للدفاع عن خطتي الاستثمار الضخمتين اللتين يأمل في إقرارهما.

وقال "تذكرنا أرقام التوظيف أيضا أنه لا يزال لدينا عمل واستثمارات ضرورية للقيام بها".

ويدعم الحزب الديموقراطي بجناحيه الوسطي واليساري الخطة الأولى المخصصة لتطوير البنية التحتية.

لكن الخطة الثانية حول تنفيذ اصلاحات اجتماعية لصالح الطبقة الوسطى يدعمها الجناح اليساري فقط في حين يطالب الوسطيون بخفض قيمتها، ولا تزال المفاوضات حولها جارية بين جناحي الحزب في الكونغرس.