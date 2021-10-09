09 أكتوبر , 2021 مشجعو نادي الأهلي ( رويترز) أحرز الأهلي المصري لقب البطولة العربية لكرة السلة لأول مرة بعد الفوز 78-66 على الكويت الكويتي في الإسكندرية اليوم السبت.

وتفوق الكويت 36-35 مع نهاية النصف الأول من المباراة، لكن الأهلي تقدم بنتيجة 63-49 مع نهاية الربع الثالث.

وفي الربع الأخير حافظ الأهلي على التقدم وحسم المواجهة بفضل تألق عدة لاعبين أبرزهم إيهاب أمين والأميركي مايكل تومسون.

واحتل الزهراء التونسي المركز الثالث، فيما اكتفى الاتحاد السكندري منظم البطولة بالمركز الرابع.

وأقيمت المسابقة بمشاركة 18 فريقا.

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي المصري يحرز لقب البطولة العربية لكرة السلة لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.