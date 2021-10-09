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بالصور.. انتشار أمني في شوارع بغداد استعداداً لاقتراع الغد

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن انتشار القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بغداد لتأمين الاقتراع العام يوم غد.

وقالت الخلية في بيان، إنه "من أجل تأمين العملية الانتخابية، فقد شرعت القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالانتشار في العاصمة بغداد".

 

وأضافت أن القوة "باشرت بمهامها وفق خطة محكمة لتأمين هذا العرس الانتخابي المقرر في العاشر من شهر تشرين الاول لعام 2021"، مشيرة الى أن "هذا الواجب يأتي بالتزامن مع الواجبات الأخرى التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في مناطق متفرقة من أجل ملاحقة العناصر الإرهابية ومكافحة الجريمة".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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