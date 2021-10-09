السعودية.. استدعاء نجمة "سناب شات" سعاد جابر بعد فيديو جريء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

استدعت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، امرأة، للتحقيق معها بعد ظهورها في مقطع فيديو خادش للحياء، في إشارة على مايبدو لنجمة تطبيق ”سناب شات“ سعاد جابر، التي أثارت جدلاً واسعاً قبل أيام بظهورها الجريء.



ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر مسؤول في النيابة العامة، قوله إن النيابة استدعت المتحدثة التي ظهرت في مقطع الفيديو وهي تتلفظ بألفاظ خادشة للحياء.

وأضاف المسؤول أن الاستدعاء يستهدف مباشرة الإجراءات النظامية بحقها والتحقيق معها حول ما تضمنه محتوى الفيديو من عبارات خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة ومخلة بالقيم المجتمعية