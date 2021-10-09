العراق.. إغلاق المطارات والحدود البرية عشية الانتخابات النيابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مساء اليوم السبت، بدء إغلاق المطارات والحدود البرية عشية الانتخابات النيابية المقررة يوم غد الأحد.



ودخل العراق الصمت الانتخابي، منذ الساعة السادسة من صباح اليوم، وذلك بعد انتهاء التصويت الخاص بقوى الأمن، والنازحين، ونزلاء السجون، يوم أمس الجمعة.

وقالت الخلية في بيان: إن ”عملية إغلاق المطارات والمنافذ البرية بدأت في الساعة التاسعة من مساء اليوم، وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل سيتم إغلاق السيطرات الرئيسية بين المحافظات“