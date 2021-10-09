خامنئي يدعو طالبان لمحاسبة المتورطين في تفجير مسجد للشيعة بأفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، المسؤولين في الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان المتشددة، إلى محاسبة المتورطين في تفجير مسجد للشيعة في ولاية قندوز شمال أفغانستان.



وقال خامنئي، في بيان له نشره موقعه الرسمي: ”لقد أحزنتنا حادثة الانفجار المأساوية في مسجد منطقة خان آباد بمحافظة قندوز، والتي أسفرت عن وفاة عدد كبير من المصلين“.

وأضاف: ”نأمل من المسؤولين في البلد المجاور والشقيق أفغانستان أن يعاقبوا المتعطشين للدماء مرتكبي هذه الجريمة الكبرى“، داعياً ”الحكومة الأفغانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً“.