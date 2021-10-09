الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت عائلة الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي، أحد الأسرى الذين تمكنوا من الهرب من سجن ”جلبوع“ شديد الحراسة، الشهر الماضي، دخول زكريا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أيام عدة.



وقال جبريل الزبيدي، شقيق زكريا، في منشور له عبر صفحته على فيسبوك ”بلغنا اليوم أن زكريا مضرب عن الطعام منذ أربعة أيام احتجاجا على عزله الانفرادي ورفضا للتعذيب الذي يمارس عليه“.

وأضاف الزبيدي أن ”زكريا يوجد في عزل سجن بئرالسبع (إيشل) في ظروف حياتية صعبة“، متابعا ”انقذوا حياة الأسير زكريا الزبيدي“.