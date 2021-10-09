بعد التحقيق معه بشبهة الفساد.. المستشار النمساوي يعلن استقالته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس اليوم السبت إنه سيتنحى عن منصبه بعد وضعه قيد التحقيق للاشتباه في ارتكابه جرائم فساد، لكنه يعتزم الاستمرار زعيما لحزبه المحافظ وأن يكون زعيم الحزب في البرلمان أيضا.



ونفى كورتس ارتكاب أي مخالفات، وقال إنه مستعد للاستمرار في الحكم مع شريكه في الائتلاف حزب الخضر.

لكن الحزب اليساري قال إن التحقيق يجعل كورتس غير لائق للعمل مستشارا ودعا حزبه إلى تسمية خليفة له.