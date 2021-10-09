اختفاء مراسل يعمل لقناة ألمانية في بغداد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المرصد العراقي للحريات الصحفية أمس اختفاء صحفي عراقي يعمل لحساب قناة دويتشه فيلاDW ووكالة أنباء عراقية محلية في ظروف غامضة منذ ليل الخميس الماضي ببغداد. وذكر هادي جلو مرعي رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية في بيان، أن المراسل علي عبدالزهرة وهو رئيس تحرير وكالة سنا الإخبارية ومراسل قناة Dw الألمانية، الذي عمل في عدد من المؤسسات الصحفية وآخرها قناة السومرية التلفزيونية العراقية، اختفى ليل الخميس الماضي في بغداد في ظروف غامضة.



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