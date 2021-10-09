حزب الله يحرض ميقاتي على دول الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ حزب الله الإرهابي في تحريض الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي على دول الخليج وعدد من الدول العربية.

وكشف تقرير لبناني أمس، أن حزب الله لا يجد داعيا لإبداء حسن نية عبر أي خطوة إيجابية تجاه الدول الخليجية، لا عبر التخفيف من المواقف الكلامية ولا من خلال بوابة اليمن أو سوريا.

ونقلت صحيفة «الجمهورية» اللبنانية في عددها الصادر أمس، عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن حزب الله يصر على أن «هناك حصارا مفروضا على لبنان بقرار أمريكي تنفذه بعض أنظمة الدول العربية».

ووفق المصادر، يعتبر الحزب أن «الحكومة الجديدة بقيادة نجيب ميقاتي تعرف أي خطوات ستقوم بها في هذا الإطار، وعليها هي إجراء هذه الخطوات، ونحن نريد لهذه الحكومة أن تنجح، وأن تفتح علاقات مع كل الدول التي يمكن أن يستفيد لبنان منها وفق الأولويات والضوابط اللبنانية».

وطبقا للمصادر، يرى الحزب أن القول إن استهدافه لدول الخليج هو سبب هذه العزلة هو «مجرد ذريعة تستخدم، فهم لديهم مشكلات مع فرقاء لبنانيين آخرين غير حزب الله، ونرى انعكاساتها ونتائجها، ولديهم حسابات مختلفة عن بعض الفرقاء اللبنانيين، واتخذوا قرارا يتحملون هم مسؤوليته، والذرائع كلها واهية لها علاقة بحسابات أمريكية».

وأشارت المصادر إلى أن الحزب يعتبر الحصار على لبنان مرتبطا بحسابات واشنطن، وهي مفروضة حتى على كثير من الدول العربية.