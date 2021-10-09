رئيس الإمارات يعتمد المبادئ العشرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمس، قرارا بشأن اعتماد المبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاما القادمة. وينص القرار على توجيه جميع الوزارات والجهات والأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات للالتزام بالمبادئ والاسترشاد بها في كل توجهاتها وقراراتها، والعمل على تنفيذها عبر خططها الاستراتيجية.



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