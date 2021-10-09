السودان يرحب ببيانات حقوق الإنسان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحب السودان بالبيانات التي أدلت بها مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة، خلال جلسة الحوار التفاعلي التي انعقدت في جنيف أخيرا، مشيدا بالتقدم الكبير المحرز في أوضاع حقوق الإنسان في السودان. وأوضحت وزارة الخارجية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لم ينظر في أي قرار يقدم بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان للمرة الأولى منذ العام 1993، لافتا النظر إلى أن حكومة الفترة الانتقالية قد بذلت جهودا مقدرة في تعزيز وحماية أوضاع حقوق الإنسان من خلال الانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، وتعديل القوانين المقيدة للحريات ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية.



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