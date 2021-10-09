الانقلابيون يديرون شبكات لتهريب وتجارة المخدرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني «إن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تدير مئات الشبكات لتهريب وتجارة المخدرات والإيقاع بعشرات الآلاف من الضحايا من فئة الشباب».

ووصف التقارير والمعلومات عن حجم تداول المخدرات في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي بـ»المفزعة»، وقال «إن مئات الشبكات التي باتت تنشط برعاية حوثية كاملة في التهريب والاتجار والترويج والإيقاع بعشرات الآلاف من الضحايا من فئة الشباب، في مخطط خطير لإغراق اليمن بهذه الآفة».

وأوضح أن التقارير الواردة من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي تؤكد تورط قيادات حوثية بارزة في شبكات الاتجار بالمخدرات واتخاذها كمصدر رئيس لتمويل ما تسميه «المجهود الحربي»، مشيرا إلى استدراج واستقطاب ميليشيات الحوثي، الآلاف من الشباب للانخراط في صفوفها، والزج بهم في معاركها العبثية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن.

ولفت وزير الإعلام اليمني إلى أن هذه المعلومات امتداد للتقارير التي تؤكد تورط نظام طهران وميليشياته الطائفية في المنطقة وعلى رأسها حزب الله اللبناني في صناعة وتجارة المخدرات، واتخاذه مصدر رئيس لتمويل أنشطتها الإرهابية، وتنفيذ سياستها التدميرية وطموحاتها التوسعية، واستغلال وتدمير الطاقات البشرية في البلدان المستهدفة. وأتلفت السلطات اليمنية، في وقت سابق، أطنانا من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة لعصابات التهريب التابعة للميليشيات الحوثية التي تستخدم تجارة الممنوعات لتمويل مجهودها الحربي.

ميدانيا، تشهد 10 جبهات جنوب وغرب مأرب، معارك عنيفة بين قوات الجيش المسنود بمقاتلات التحالف العربي والقبائل اليمنية وميليشيات الحوثي الموالية لإيران، لقي العشرات من الميليشيات الانقلابية مصرعهم بينهم قيادات بارزة، في الوقت نفسه تواصل ميليشيات الحوثي إرسال تعزيزات بشرية إلى جبهات القتال.

في غضون ذلك كشف تقرير صادر عن السلطة المحلية بمحافظة مأرب عن مقتل وإصابة 108 مدنيين بهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة شنتها ميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية بالمدينة، خلال الأشهر الستة الماضية.

وذكرت السلطة، أن31 مدنيا قتلوا بينهم 6 أطفال وأصيب 77 مدنيا آخرين، بينهم 8 أطفال و5 نساء ومسعفان بسبب هجمات الحوثي منذ 3 أبريل 2021 وحتى 3 أكتوبر، وأشار التقرير إلى أن قصف الحوثي خلال الفترة نفسها، تسبب في تدمير 14 منزلا كليا وجزئيا وإعطاب 10 سيارات، بينها سيارتا إسعاف.

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