شكرا لقرائتكم خبر هروب مهاجرين من مركز إيواء في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام ليبية، تمكن مهاجرين محتجزين في أحد مراكز الإيواء بمنطقة «غوط الشعال» في العاصمة الليبية طرابلس من الفرار مساء أمس الأول.

وانتشرت مقاطع فيديو عدة في مواقع التواصل تظهر أعدادا كبيرة من المهاجرين، أغلبهم سمر البشرة، وهم يجرون في الشوارع خوفا من مطاردة العناصر الأمنية لهم (كما يبدو).

فيما سمعت أصوات إطلاق نار متقطعة أثناء عبور المهاجرين الطريق السريع متجهين شمالا إلى منطقة «القراقشة» المطلة على البحر، وأكبر منطقة تأوي الأفارقة في طرابلس، والتي داهمتها عناصر أمنية قبل أيام.

وفي السياق نفسه نقلت صحيفة «بوابة الوسط» الليبية أخبارا تفيد بإعلان مفوضية الأمم المتحدة للهجرة عن إيقاف خدماتها في طرابلس، عقب تجمع حشود كبيرة من المهاجرين أمام مبنى المركز مطالبين بإجلائهم من ليبيا.

في سياق متصل أكد عضو المجلس البلدي جنزور عبدالسلام بن غرسة وصول عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين إلى مقر مفوضية شؤون اللاجئين في منطقة السراج، بالضاحية الغربية لطرابلس.

وأفاد ابن غرسة لقناة «ليبيا الأحرار»، بأن الأجهزة الأمنية طوقت المنطقة التي يوجد بها المهاجرون بالسراج، وأن الوضع تحت السيطرة، مفيدا بأن المهاجرين لم يقوموا بأعمال شغب بمكان وجودهم، وأنهم في حالة هدوء تام، ويطالبون المفوضية بإخراجهم من البلاد.

ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن الغرفة الأمنية المشتركة نفيها إطلاق الرصاص على المهاجرين لحظة هروبهم، وأكدت أن المقبوض عليهم من المهاجرين بصحة جيدة، وقالت «إن هروب المهاجرين كان بسبب ضعف الحراسة الأمنية».