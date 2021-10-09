شكرا لقرائتكم خبر هروب مهاجرين من مركز إيواء في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانتشرت مقاطع فيديو عدة في مواقع التواصل تظهر أعدادا كبيرة من المهاجرين، أغلبهم سمر البشرة، وهم يجرون في الشوارع خوفا من مطاردة العناصر الأمنية لهم (كما يبدو).
فيما سمعت أصوات إطلاق نار متقطعة أثناء عبور المهاجرين الطريق السريع متجهين شمالا إلى منطقة «القراقشة» المطلة على البحر، وأكبر منطقة تأوي الأفارقة في طرابلس، والتي داهمتها عناصر أمنية قبل أيام.
وفي السياق نفسه نقلت صحيفة «بوابة الوسط» الليبية أخبارا تفيد بإعلان مفوضية الأمم المتحدة للهجرة عن إيقاف خدماتها في طرابلس، عقب تجمع حشود كبيرة من المهاجرين أمام مبنى المركز مطالبين بإجلائهم من ليبيا.
في سياق متصل أكد عضو المجلس البلدي جنزور عبدالسلام بن غرسة وصول عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين إلى مقر مفوضية شؤون اللاجئين في منطقة السراج، بالضاحية الغربية لطرابلس.
وأفاد ابن غرسة لقناة «ليبيا الأحرار»، بأن الأجهزة الأمنية طوقت المنطقة التي يوجد بها المهاجرون بالسراج، وأن الوضع تحت السيطرة، مفيدا بأن المهاجرين لم يقوموا بأعمال شغب بمكان وجودهم، وأنهم في حالة هدوء تام، ويطالبون المفوضية بإخراجهم من البلاد.
ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن الغرفة الأمنية المشتركة نفيها إطلاق الرصاص على المهاجرين لحظة هروبهم، وأكدت أن المقبوض عليهم من المهاجرين بصحة جيدة، وقالت «إن هروب المهاجرين كان بسبب ضعف الحراسة الأمنية».
كانت هذه تفاصيل خبر هروب مهاجرين من مركز إيواء في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.