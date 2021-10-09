حماس تحذر من تداعيات إضراب الأسرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت حركة حماس أمس، من تداعيات استمرار إضراب أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل رفضا لاعتقالهم الإداري.

وصرح عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، في بيان بأن قيادة حماس أبلغت المسؤولين المصريين أن استمرار إضراب الأسرى عن الطعام وتعنت الاحتلال قد يؤدي بالمنطقة كلها إلى ما لا تحمد عقباه.

وقال بدران «إن قيادة حماس تواصلت مع عدد من الجهات، آخرها الأخوة في مصر، وجرى الحديث معهم بشكل جدي حول هؤلاء الأسرى المضربين عن الطعام».