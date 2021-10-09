شروط الحصول على التأشيرة السياحية لمدة خمس سنوات في «الإمارات»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت دولة الإمارات، شروط الحصول على تأشيرتها، مشيرة إلى أنها أتاحت للأجانب التقدم بطلب الحصول على التأشيرة السياحية لمدة خمس سنوات.

صرحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات، أن هناك 4 متطلبات يجب توافرها حتى يتمكن الوافد من الحصول على تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات وهي كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر برصيد (4000) دولار، حسب "صحيفة الإمارات اليوم".

وأضافت أن من ضمن الشروط التأمين الصحي، وصورة من جواز السفر، وصورة شخصية ملونة، مؤكدة أن هذه التأشيرة السياحية متاحة للأفراد من جميع الجنسيات بشرط بقاءها في الدولة لمدة لا تزيد على 90 يوما في السنة الواحدة ولفترة لا تتجاوز 180 يوماً.

ودعت الهيئة، المتقدمين لهذه التأشيرة على موقعها الإلكتروني إلى التأكد من صحة البيانات أثناء تعبئة جميع الخانات خصوصاً المهنة، واسم الأم، والهواتف المستخدمة، والبريد الإلكتروني إن وجد، والعنوان، مشيرة إلى أنه سيتم رفض المعاملة في حال اكتشاف وجود خطأ في تلك الخانات.

وكانت الإمارات، قد أعلنت في 29 أغسطس/ آب الماضي، نيتها استئناف إصدار التأشيرات السياسية، ولكن لفئة واحدة فقط من الناس. وأوضحت الإمارات في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أنها تنوي استئناف التأشيرات السياحية، لأولئك الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، اعتبارا من 30 أغسطس/ آب.

تأتي هذه الخطوة وسط تراجع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات، لافتة إلى أنها ستعيد أبوابها أمام السياح من جميع الدول، في قرار وصفته بأنه اتُخذ من أجل "تحقيق الانتعاش المستدام والنمو الاقتصادي".